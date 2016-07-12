"بوكيمون غو".. هوس جديد يجتاح العالم

اللعبة التي طرحت على أجهزة #الأيفون وكذلك الأجهزة العاملة بنظام #أندرويد ، لا تتطلب منك سوى تشغيل نظام تحديد المواقع في جهازك، إضافة للكاميرا وضمان اتصال جيد بالإنترنت.

بعد أن تحقق هذه المتطلبات، حدد منطقتك وشغّل اللعبة، ثم انطلق إلى الشوارع لتقوم بصيد ما تجده من شخصيات البوكيمون، ومن يستطيع جمع أكبر عدد من الشخصيات سيحصل على نقاط جديدة.

وخلال اليومين الماضيين، تصدرت اللعبة أكثر التطبيقات تحميلا في متجر #أب_ستور بأجهزة الأيفون، لكن حتى الآن لا بد أن يكون لديك حساب أميركي على متجر أبل حتى يمكنك تحميلها.

الانتشار الكبير للعبة، أنتج خلال 3 أيام فقط حوادث سيئة، فقد تداول مستخدمو #مواقع_التواصل خبرا عن حصول حادث سير في ولاية أميركية، بسبب توقف شخص بطريقة فجائية على الطريق السريع، لاصطياد البوكيمون.

في حين أعلنت الشرطة الأميركية أن 4 مراهقين استخدموا لعبة بوكيمون غو لاستدراج أكثر من 10 ضحايا، وسرقتهم تحت تهديد السلاح.