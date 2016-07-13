نظم برنامجك الغذائي بشكل صحي عبر هذا التطبيق

إن كنت ترغب بتنظيم وجبات الطعام اليومية والحصول على برامج صحية وفقاً لذوقك وأسلوب حياتك، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Mealime الذي يوفر للمستخدمين وسيلة بسيطة لتنظيم الوجبات الصحية.

ويُقدم التطبيق عدة مزايا أساسية لتنظيم برنامجك الغذائي من بينها ميزة اختيار الوجبات الصحية، حيث يوفر التطبيق خطة أسبوعية تتضمن وجبات صحية بسيطة تلبي احتياجات المستخدم الأمر الذي يريحه من عناء التفكير في مسألة اختيار الوجبات يومياً، إضافة إلى ذلك فإن التطبيق سيوفر قائمة كاملة بالمكونات التي سيحتاجها المستخدم خلال الأسبوع تلقائياً وذلك حتى يقوم بشرائها في أي وقت أثناء التسوق.

ويوفر التطبيق طريقة إعداد الوصفات الصحية بطريقة سهلة وبسيطة حتى لمن لا يمتلكون خبرة في مجال الطهي، بحيث يُمكن لأي شخص إعداد الوجبة خلال 30 دقيقة أو أقل عبر اتباع التعليمات من داخل التطبيق.

كما يساعد التطبيق في خفض النفقات الخاصة بالطعام، وذلك من خلال إنشاء وجبات تم تخطيطها بذكاء وعناية بحيث لا يضطر المستخدم إلى إهدار كميات من الطعام يومياً فائضة عن حاجته أو حاجة العائلة.

أخيراً، فإن تطبيق Mealime متوفر مجاناً لمستخدمي نظام iOS إصدار 8.3 أو أحدث ويأتي بحجم 3.4 ميغابايت ولمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.4 أو أحدث وبحجم 7.9 ميغابايت.