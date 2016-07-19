تعرف كيف تزيد عدد متابعيك على سناب شات

أطلقت خدمة التراسل المصور سناب شات Snapchat ميزة جديدة تتيح للمستخدم اقتراح متابعة أحد الحسابات التي يتابعها لأصدقائه.

وكانت سناب شات قد أطلقت الميزة الجديدة مع إطلاق ميزة الذكريات Memories في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكنها لم تفصح عنها، والآن أكدت لموقع "تك كرنتش" TechCrunch أن هذه الميزة جديدة.

وتأتي ميزة الاقتراح الجديدة لمساعدة المستخدمين على زيادة عدد متابعيهم، وذلك من خلال دعوة الأصدقاء إلى اقتراح حساباتهم على أصدقائهم.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر المطول على أحد حسابات الأصدقاء ضمن صفحة "القصص" Stories ليظهر صندوق يحوي اسم الصديق وعدد متابعيه، وأسفله يوجد سهم أزرق، إلى جانب خياري إرسال فيديو أو صورة أو رسالة نصية.