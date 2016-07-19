كيف تحفظ فيديو على فيسبوك بدون إنترنت؟

تسمح النسخة الأخيرة من تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك على نظام التشغيل أندرويد للمستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها لاحقا حتى بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وتُحفظ مقاطع الفيديو المختارة داخل التطبيق نفسه في قسم "العناصر المحفوظة" Saved، وذلك بعد النقر على خيار "حفظ الفيديو" Save video الذي يظهر في القائمة المنسدلة لأي منشور فيديو على الشبكة الاجتماعية.

وبعد حفظ مقاطع الفيديو المختارة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تطبيق فيسبوك، يمكن للمستخدم مشاهدتها مرارا، كما يمكن له حذفها متى ما يشاء.

يشار إلى أن هذه الميزة أطلقت أول مرة لمستخدمي فيسبوك في الهند، وذلك لمساعدتهم على التغلب على ضعف سرعات الإنترنت، ثم إنها تشبه مبادرة أخرى من غوغل مع موقع يوتيوب في الهند أيضًا.

يذكر أن الخيار الجديد يظهر في النسختين 85 و86 (التجريبيتي) من تطبيق فيس بوك على نظام التشغيل أندرويد.