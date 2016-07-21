شاحنات وحافلات ركاب بدون سائق قريباً

تعتزم شركة #تيسلا الأميركية الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية تصميم شاحنات نقل وحافلات ركاب في المدى القصير وسيارات تشاركية من دون سائق تستخدم عند الطلب، على المدى الطويل، وكلها تعمل بالكهرباء، بحسب ما أعلن مالكها آلون ماسك.

وتندرج هذه المشاريع في إطار المرحلة الثانية من الخطة الكبيرة لشركة "تيسلا" والتي ظلت طي الكتمان إلى أن كشف آلون ماسك النقاب عنها في رسالة نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

وكتب الثري الأميركي "إضافة إلى السيارات الشخصية، هناك نوعان من سيارات الكهربائية الضرورية، #شاحنات النقل الكبرى، حافلات النقل للركاب" مشيراً إلى إمكانية أن تبصر هذه الابتكارات الجديدة النور العام المقبل.

وشدد ماسك على أن هدفه هو التوصل إلى مركبات #كهربائية تكون ذاتية التحكم تماماً، أي أنها تسير من دون سائق.

وأضاف "في المدن التي يكون فيها الطلب على السيارات أكبر من العرض، ستشغل تيسلا أسطولها" من المركبات.

وتندرج هذه المشاريع في المرحلة الثانية من خطة شركة "تيسلا". وكانت المرحلة الاولى أعلنت في العام 2006، وكلها #سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية.