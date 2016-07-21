فيسبوك تضاعف مدة البث المباشر

بدأت شركة #فيسبوك رفع المدة الزمنية لميزة البث المباشر إلى 4 ساعات متواصلة، وذلك بعد قيام الشركة بطرح عدة تحديثات لإمكانيات ميزة البث المُباشر Live هذا الأسبوع.

ويمكن حالياً للمستخدمين العاديين ومديري الصفحات القيام بالبث المباشر لفترة زمنية أطول عبر خدمة فيسبوك لايف جنبا إلى جنب مع إمكانية القيام بذلك في وضع ملء الشاشة ووضع #الفيديو فقط.

وتهدف هذه الخيارات والميزات الجديدة إلى تقديم الفائدة للمبدعين وصانعي الفيديو بالإضافة إلى فائدتها للمشاهدين أيضاً، والتي سيتم الإعلان عنها على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة.

وكانت الشبكة الاجتماعية قد أطلقت خدمة البث المُباشر في العام الماضي، بإمكانية البث المباشر لمدة زمنية تصل إلى ساعتين متواصلتين.

وقالت الشبكات الاجتماعية إن العديد من المشاهدين والناشرين طالبوا #الشبكة بزيادة القدرة على البث لمدة زمنية أطول، وهو ما يمكن القيام به الآن عبر تطبيق فيسبوك الرسمي.

وتشمل التحديثات الأخرى إظهار كيفية تم استهلاك البث الحي، والقدرة على البث المُباشر في وضعية ملء الشاشة، ما يعني إمكانية #البث_المباشر على أجهزة أي أو إس بوضع ملء الشاشة بالوضعية الأفقية.

بينما يدعم وضع ملء الشاشة على أجهزة أندرويد الوضعية العمودية، وتُخطط فيسبوك لإتاحة الوضعية الأفقية في أجهزة أندرويد في وقت لاحق هذا الصيف.

ويتوفر أيضا عنصر تحكم اختياري يسمح بإخفاء ردود الأفعال والتعليقات بشكل مؤقت خلال فترة البث المباشر، وذلك للسماح بمُشاهدة العرض بدون تشويش أو إزعاج.

ويمكن تفعيل تلك الميزة عن طريق السحب إلى اليمين، كما يمكن إعادة إظهار التعليقات ورود الفعل مرة أخرى ضمن البث من خلال السحب إلى اليسار.