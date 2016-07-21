4 نصائح "أمنية" لمدمني بوكيمون غو

نشر كريستان ويتون، من جامعة ميرسيهارست في بنسلفانيا الأميركية، على مدونته مجموعة نصائح لمستخدمي لعبة #بوكيمون_غو التي شغلت الناس.

وقدم البروفسير المتخصص في الدراسات الاستخبارية مجموعة من الإرشادات لمستخدمي اللعبة التي يُنظر إليها على أنها تسبب مشاكل أمنية، حيث إنها تستخدم الموقع الجغرافي والميكروفون والكاميرا.

وتنقل "العربية.نت" 4 من هذه الإرشادات، بالإضافة إلى ما يفترض أنه معلوم بالضرورة، مثل تنزيل #اللعبة من متجر موثوق، والانتباه أثناء ملاحقة #البوكيمونات في الطرقات والأماكن العامة وكذلك الخاصة.

• لا تلعب بوكيمون غو إذا كنت في منطقة لا تريد أن يعرف أحد أنك هناك، حيث تستخدم اللعبة نظام تحديد المواقع العالمي GPS. سجل مواقعك يسهل تحديد هويتك، فإذا كنت تصطاد البوكيمونات خلال حياتك اليومية العادية ستزداد فرص تحديد من تكون.

• لا تستخدم بريد #Gmail الشخصي في اللعبة. أنشئ حساباً آخر أو سجل في #بوكيمون كلوب. فاستخدام البريد الشخصي يعرض بياناتك المهمة أمام صاحب التطبيق.

• استخدم اسم شاشة فريداً غير مرتبط بحسابات أخرى متصلة. حالياً، لا تستطيع استعراض اللاعبين الآخرين معك في الموقع نفسه باستثناء اسم المدرب والبوكيمون.

• كن حذراً وأنت تأخذ صوراً للبوكيمونات، فإن الموقع الذي تأخذ فيه كل صورة سيكون مضمناً في البيانات المخزنة، ما يسهل تحديد هويتك.