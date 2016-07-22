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وصول لعبة بوكيمون جو إلى موطنها الأصلي في اليابان

المصدر: طوكيو - رويترز
طفل ياباني يحمل هاتفا ذكيا عليه لعبة بوكيمون غو في طوكيو
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أعلنت شركتا بوكيمون ونيانتيك يوم الجمعة تدشين لعبة #بوكيمون غو في اليابان، لتصل اللعبة العالمية التي سجلت أرقاما قياسية إلى #موطن شخصيات بوكيمون.

وبذلك تنضم #اليابان - وهي إحدى أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية في العالم - إلى الولايات المتحدة و#كندا وأستراليا وأكثر من 30 دولة في #أوروبا لديها لعبة بوكيمون غو، التي تتيح للاعبين التجول في #أماكن في العالم الحقيقي لاصطياد شخصية افتراضية على #شاشات هواتفهم #الذكية.

وابتكرت اللعبة شركات نينتندو ونيانتيك وبوكيمون. وتملك نينتندو حصة الثلث في بوكيمون ولكل من الشركتين حصة لم يعلن عنها.

وقفزت أسهم نينتيندو أكثر من 4 بالمئة أثناء التعاملات في بورصة طوكيو يوم الجمعة.

كلمات دالّة

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