وصول لعبة بوكيمون جو إلى موطنها الأصلي في اليابان

أعلنت شركتا بوكيمون ونيانتيك يوم الجمعة تدشين لعبة #بوكيمون غو في اليابان، لتصل اللعبة العالمية التي سجلت أرقاما قياسية إلى #موطن شخصيات بوكيمون.

وبذلك تنضم #اليابان - وهي إحدى أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية في العالم - إلى الولايات المتحدة و#كندا وأستراليا وأكثر من 30 دولة في #أوروبا لديها لعبة بوكيمون غو، التي تتيح للاعبين التجول في #أماكن في العالم الحقيقي لاصطياد شخصية افتراضية على #شاشات هواتفهم #الذكية.

وابتكرت اللعبة شركات نينتندو ونيانتيك وبوكيمون. وتملك نينتندو حصة الثلث في بوكيمون ولكل من الشركتين حصة لم يعلن عنها.

وقفزت أسهم نينتيندو أكثر من 4 بالمئة أثناء التعاملات في بورصة طوكيو يوم الجمعة.