"بوكيمون غو" تحطم الرقم القياسي كأكثر التطبيقات تنزيلاً

أعلنت شركة أبل، أمس الجمعة، أن لعبة الواقع المعزز الصاعدة بوكيمون جو Pokémon Go تمكنت من تحطيم الرقم القياسي كأكثر التطبيقات تنزيلًا من متجر آب ستور خلال الأسبوع الأول من إطلاقها.

ولم تكشف الشركة الأميركية عن عدد مرات التنزيل الذي حققته لعبة الواقع المعزز، وكذلك لم تتطرق إلى اسم التطبيق الذي تفوقت عليه اللعبة.

يشار إلى أن إعلان أبل يأتي بالتزامن مع توقعات محللين بأنها تستعد لجمع أكثر من 3 مليارات دولار كإيرادات من اللعبة خلال العامين القادمين، وذلك بفضل شراء اللاعبين العملة الخاصة باللعبة "بوكي كونز PokéCoins "من متجر أب ستور.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيل لعبة بوكيمون غو، التي طُورت بالتعاون مع شركة الألعاب اليابانية نينتندو، مجانًا من آب ستور، ولكن ينبغي عليهم شراء عملة "بوكي كوينز" للحصول على مزايا إضافية.

وكانت اللعبة قد تخطت حاجز 30 مليون تنزيل في جميع أنحاء العالم على نظامي الأجهزة المحمولة أندرويد وأي أو إس iOS، كما تخطت إيراداتها حاجز الـ 35 مليون دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر من شركة SensorTower قبل أيام.

وتنتمي اللعبة، التي تطورها فعليًا شركة Niantic التابعة لشركة ألفابيت (الشركة الأم لغوغل)، إلى نمط الواقع المُعزز، وهي تمزج بين الواقع الحقيقي والافتراضي كي تتيح للمستخدم اصطياد كائنات البوكيمون وتدريبها والمتاجرة بها.

وتفرض بوكيمون غو على اللاعب البحث عن البوكيمون واصطياده من خلال التجول والمشي في العالم الحقيقي من حوله، حيث تعتمد اللعبة على كاميرا الهاتف بشكل يتيح مشاهدة البوكيمون في البيئة المحيطة للمستخدم عبر شاشة الهاتف، ومن ثم اصطياده من خلال رمي كرة افتراضية عليه.