غوغل تضيف 8 أقسام جديدة إلى متجر "غوغل بلاي"

أعلنت شركة غوغل أمس الثلاثاء عن إضافة 8 أقسام جديدة إلى متجرها "غوغل بلاي" Google Play، وذلك في مسعى منها لتسهيل استكشاف التطبيقات على المستخدمين.

وقالت عملاقة الإنترنت الأميركية في منشور على مدونة مطوري أندرويد: "مع أكثر من مليار مستخدم نشط في 190 بلداً في جميع أنحاء العالم، يستمر غوغل بلاي في كونه منصة توزيع مهمة لبناء جمهور عالمي".

وأضافت غوغل مخاطبةً المطورين: "لمساعدتك في جعل تطبيقاتك تظهر لعدد أكبر من المستخدمين، من المهم تسريع وتسهيل استكشافها على غوغل بلاي".

وأعلنت الشركة عن إضافة 8 أقسام جديدة إلى المتجر، وإعادة تسمية قسمين آخرين بهدف تقديم تصنيف أفضل للتطبيقات.

وتشمل الأقسام الثمانية الجديدة، الفن والتصميم، والسيارات والمركبات ، والجمال، والمواعدة، والمناسبات، والطعام والشراب، والمنزل، ورعاية الأطفال.