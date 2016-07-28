فيسبوك تعلن عن 1.71 مليار مستخدم

ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة فيسبوك بنحو 59%، متفوقةً بسهولة على توقعات وول ستريت Wall Street، وذلك بفضل زيادة شعبية تطبيقها على الأجهزة الذكية والدفع نحو استخدامه للبث المباشر، ما أسهم في جذب معلنين جدد وتشجيع المعلنين الحاليين على زيادة الإنفاق، تمامًا كما حدث خلال الربع الأول من العام الجاري.

وساهمت هذه الأرقام بارتفاع أسهم الشركة في تعاملات بعد الإغلاق أمس الأربعاء بنسبة 5.4% إلى 130.01 دولار أميركي، لتضعها على الطريق الصحيح للبدء عند مستوى مرتفع جديد اليوم الخميس.

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات فصلية بلغت 6.44 مليار دولار و 2.05 مليار دولار كأرباح تشغيلية، وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 59% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وكشفت فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، أن عدد مستخدميها تخطى الـ1.71 مليار مستخدم نشط شهريا، وذلك اعتبارا من تاريخ 30 حزيران/يونيو الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 15% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن عدد مستخدميها عبر الأجهزة المحمولة تخطى المليار مستخدم نشط يوميا، حيث تأتي 84% من عائداتها. ويُعتقد أنه في حال استمرت فيسبوك على نفس الوتيرة، فإنها ستبلغ ملياري مستخدم نشط شهريًا بنهاية العام المقبل.

ومع تحول المعلنين من الإنفاق على الإعلانات التلفزيونية إلى منصات الويب والأجهزة الذكية، تعد فيسبوك من أكثر المستفيدين. وهي تواجه منافسة شرسة في سوق الفيديو المحمول، إذ تنافس سناب شات ويوتيوب لكسب مليارات المشاهدات كل يوم.