مايكروسوفت تستعد لإضافة نسخة جديدة من نظام ويندوز 10

تستعد شركة مايكروسوفت لإضافة نسخة جديدة إلى قائمة النسخ الحالية المتوفرة من نظام تشغيلها الأحدث ويندوز 10، والتي تسمى "ويندوز 10 برو التعليمية" Windows 10 Pro Education، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل عند قيامها ببدء طرح تحديث ويندوز 10 السنوي.

وتنوي الشركة الإعلان عن النسخة الجديدة خلال أيام قليلة من هذا الشهر، لتنضم النسخة إلى نسخ ويندوز 10 الرئيسية الأخرى مثل المنزلية Home والاحترافية Pro والمؤسسات Enterprise والتعليمية الاحترافية Pro Education والتعليمية Education.

وتنوي الشركة توفير النسخة الجديدة بطريقتين، حيث سيتم توفيرها كنسخة قابلة للتبيثت على الأجهزة الجديدة التي تقوم الشركات المصنعة للأجهزة الشريكة لمايكروسوفت بتصنيعها وبيعها مع الرخصة التعليمية K-12 المخفضة.

كما ستقوم مايكروسوفت بتوفير أجهزة للمستخدمين تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 نسخة المحترفين Windows 10 Pro، ويتم شراء تلك الأجهزة مع الترخيص التعليمي K-12 لتحويل مستوى النظام تلقائياً إلى نظام التشغيل ويندوز 10 التعليمية للمحترفين Windows 10 Pro Education.

وتعتبر الفروق الموجودة بين نسختي النظام Pro Education وEducation مشابهة للفروق الموجودة بين نسختي النظام Pro وEnterprise.

ويمكن لمستخدمي النسخة التعليمية الحصول على مميزات إضافية لا توجد في إصدارات المحترفين من تلك الفئات مثل حماية الجهاز وحماية الاعتمادية وتكنولوجيا تحسين عرض النطاق الترددي لشبكة الاتصال واسعة المجال BrancheCache وخدمة ويندوز ديفيندر Windows Defender المتقدمة للحماية من التهديدات.

وكشفت الشركة سابقاً عن نيتها إضافة عدد من الخيارات المميزة التي تركز على التعليم مثل تطبيق إعداد أجهزة المدرسة “Set Up School PCs” وخيار القيام باختبار “Take a Test” لنسخ ويندوز 10 التي ستحصل على التحديث السنوي باستثناء النسخة المنزلية Home.