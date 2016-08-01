هل هذه سماعات آيفون 7 الجديد؟

نشرت قناة EverythingApplesPro على موقع يوتيوب تسجيلًا مصوراً يُظهر لأول مرة ما يعتقد أنها سماعات الأذن التي تمتاز بأنها تأتي مع وصلة Lightning بدلًا من موصل الصوت التقليدي 3.5مم، وهي ما يشاع أنها ستأتي مع هاتف #آبل المرتقب.

واستعرضت القناة في الفيديو السماعة مع هاتف آيفون 6 إس، وعرض الشخص الموجود في الفيديو كيف يمكن استخدام أزار التحكم لإيقاف الموسيقى ورفع وخفض الصوت.

يأتي هذا الفيديو بعد نحو أسبوعين من نشر مجموعة من الصور للسماعة عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، وذلك بعد العديد من التسريبات والصور والتي تُظهر أن آبل ستتخلى عن موصل الصوت التقليدي 3.5 مم في هاتفها الذكي المرتقب.

وتبدو السماعات التي تظهر في الصور والفيديو مشابهة فيما يتعلق بالشكل لسماعات EarPods الحالية لهواتف #آيفون 6 إس ولكن مع إضافة نهاية كبيرة تتضمن موصل Lightning، الذي يستخدم حالياً في أجهزة آيفون للشحن ونقل البيانات.

ويفترض أن يتم تسويق هذه السماعات الجديدة مع هواتف #آيفون_7 القادمة أو #آيفون_6_إس_إي الاسم الآخر المرتقب للهاتف، بالإضافة لإمكانية عملها مع جميع المنتجات المُجهزة بموصل Lightning.

يشار إلى أن إزالة منفذ السماعات التقليدي من قياس 3.5 مم يتيح لشركة آبل تحرير مساحة إضافية من التصميم الداخلي، ويسمح بخفض تكاليف العناصر وتشجيع المزيد من الشركات على تطوير ملحقات صوتية مزودة بمنفذ Lightning.