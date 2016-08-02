غوغل: 97% من فيديوهات يوتيوب مشفرة

أعلنت شركة غوغل، الاثنين، أنها تتجه نحو تأمين المزيد من حركة البيانات عبر مواقعها وخدماتها من خلال بروتوكول HTTPS، وذلك في مسعى منها لزيادة #خصوصية و #أمن مستخدميها.

وكشفت عملاقة الإنترنت الأميركية في منشور عبر مدونتها الأمنية عن أرقام محددة تتعلق بحركة البيانات المشفرة لخدمة التقويم خاصتها وموقع مشاركة الفيديو " #يوتيوب"، إذ بلغت نسبة الفيديو المشفر على الأخير نحو 97%.

وكانت غوغل قد بدأت نشر تقارير بشأن استخدام بروتوكول HTTPS لتأمين خدماتها في شهر مارس الماضي، إذ قالت وقتئذ إن ما يقرب من 75% من حركة البيانات عبر كافة خدماتها مشفرة، ولم يتضمن ذلك التقرير خدمتي التقويم ويوتيوب.



وغالبًا ما يُستخدم بروتوكول HTTPS لحماية المعلومات الحساسة من أن تُعترض على شبكة الإنترنت، كما هو الحال في الخدمات المصرفية أو البريد الإلكتروني، ولكنه يحمي أيضا من عدد من الهجمات المعقدة.

يُشار إلى أنه يمكن لمجرمي الإنترنت ووكالات الاستخبارات حقن #البرمجيات_الخبيثة مباشرة في مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب إذا كانت حركة البيانات غير مشفرة.

ووجدت دراسة في العام 2015 أن واحدا من بين كل 3 طلبات عبر الويب تمت عبر بروتوكول HTTPS، ومع ذلك فقد ارتفع هذا العدد على نحو ملحوظ في الأشهر التي تلت الدراسة.

ويمتاز بروتوكول HTTPS بأنه أكثر تعقيدا، واعتمدته عدة مواقع من منطلق الحرص على المستخدمين.