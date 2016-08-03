إنستغرام تُفعل ميزة حظر التعليقات المسيئة

بدأت خدمة مشاركة الصور #إنستغرام إطلاق سلسلة الأدوات التي تهدف إلى مكافحة المضايقات، والتي أفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة الماضي أن بعضًا منها سيُتاح لجميع المستخدمين.

وأفاد مستخدمون، من بينهم عارضة الأزياء العالمية كريسي تايغن، على موقع #التواصل_الاجتماعي تويتر أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة لديهم، وشكرت في تغريدة لها إنستغرام على إتاحتها.

وتسمح إنستغرام، المملوكة لشركة #فيسبوك، من خلال الميزة الجديدة لجميع المستخدمين بإنشاء قائمة بالكلمات المحظورة، بحيث تُحذف كافة التعليقات التي تحتوي على تلك الكلمات من صورهم.

وكانت الشركة قد صرحت لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن الحسابات "رفيعة المستوى"، كما في حالة تايغن، ستكون أول من يحصل على مزايا مكافحة المضايقات، ومن المفترض أن تصل هذه الأدوات خلال الأسابيع القادمة.

وقد تمنح الخدمة، التي تملك أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، مستخدميها القدرة على إيقاف التعليقات نهائيا بحسب كل صورة، أي أنه قد يُسمح بالتعليقات لصورة وتُمنع لصورة أخرى، وفق ما يختار المستخدم.

ومع أن المضايقات على إنستغرام لا ترقى إلى ما هو موجود على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل تويتر، إلا إطلاق مثل هذه الأدوات يُعد، وفقًا لمراقبين، خطوة كبيرة.

يشار إلى إطلاق الميزة الجديدة يأتي بالتزامن مع إعلان إنستغرام أمس الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة باسم "قصص إنستغرام" Instagram Stories، والتي يبدو جليًا أنها تأتي لمنافسة ميزة مشابهة تقدمها خدمة مشاركة التراسل المصور سناب شات.