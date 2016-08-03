توقف مفاجئ لسناب شات بالسعودية ودول أخرى

توقفت خدمة سناب شات عن العمل بشكل مفاجئ في المملكة العربية #السعودية الثلاثاء. ويتصدر الوسم #تعطل_سناب_شات أعلى قائمة الوسوم على موقع #تويتر في السعودية عقب التوقف المفاجئ للخدمة.

ووفقًا لموقع Downdetector المختص بمراقبة عدد كبير من الخدمات العلامية وتحديد أماكن تعطلها أو خروجها عن الخدمة، فإن خدمة سناب شات #SnapChat متوقفة عن العمل في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في #الرياض وجدة، إضافة إلى عدد من المدن في أوروبا وأميركا أيضا.

يذكر أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي بيان أو توضيح بهذا الشأن من الشركة.