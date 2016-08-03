هذا هو الفرق بين غالاكسي نوت7 وغالاكسي نوت5

أعلنت شركة #سامسونغ الثلاثاء خلال حدثها Galaxy Note Unpacked 2016، الذي أقامته بمدينة نيويورك الأميركية، رسمياً عن هاتفها الذكي #غالاكسي_نوت7، الذي يعد الجيل السادس من سلسلة هواتفها اللوحية غالاكسي نوت.

ويأتي الهاتف غالاكسي نوت7 خلفاً لغالاكسي نوت 5، الذي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية العام الماضي، والذي أوضحت سابقاً أن السبب وراء تخطي الرقم 6 هو لتوحيد محفظة منتجاتها، ولإزالة الارتباك وتوفير التوافق الكامل مع هواتف سلسلة غالاكسي إس.

ويقدم الهاتف بعضاً من التحسينات والمزايا الجديدة مقارنة بسلفه #غالاكسي_نوت5، لعل أبرزها الشاشة المنحنية، وماسح قزحية العين.

ويأتي غالاكسي نوت7 أكثر سماكة من غالاكسي نوت5 بـ 3 ميليمترات، إذ يأتي الأول بسماكة 7.9 ميلمتر، والآخر بسماكة 7.6 ميليمتر، وكذلك يأتي الجديد أقل عرضا، إذ يبلغ عرضه 73.9 ميليمتر، مقارنة بـ 76.1 ميليمتر.

وفيما يتعلق بالشاشة، يقدم الهاتفان نفس القياس ونفس الدقة والكثافة، غير أن الجديد يقدم #شاشة_منحنية من الجانبين.

ويدعم الهاتفان شبكات الجيل الرابع LTE، ولكن غالاكسي نوت7 يدعم معيار LTE cat.9 الذي يوفر سرعات تصل إلى 450 ميغابتا في الثانية. ويعمل الجهازان بمعالج ثماني النوى، لكن معالج الهاتف الجديد أسرع، إذ يعمل بتردد 2.3 غيغاهرتز مقارنة بـ 2.1 غيغاهرتز.

ويمتاز غالاكسي نوت7 الجديد عن غالاكسي نوت5 بأنه #مقاوم_للماء والغبار وفق المعيار IP68 الذي يتيح للهاتف الصمود في الماء على عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة.

ويقدم الهاتف الجديد كاميرا خلفية أقل دقة ولكنها تدعم تقنية DualPixel، إذ يأتي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 مقارنة بـ 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

ويقدم غالاكسي نوت7 بطارية بسعة أكبر تبلغ 3,500 ميلي أمبير/ساعة مقارنة بـ 3,000 ميلي أمبير/ساعة، وهو يقدم منفذ USB Type-C.

ويمتاز هاتف سامسونغ الجديد بأنه يدعم توسعة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقات microSD، وهي ميزة لم تكن متاحة على الهاتف غالاكسي نوت5.