غالاكسي إس 7 إيدج أكثر هواتف أندرويد مبيعاً في 2016

نشرت شركة أبحاث السوق Strategy Analytics تقريرها الجديد الذي أشارت فيه إلى تربع هاتف سامسونغ #غالاكسي إس 7 إيدج Galaxy S7 Edge# ذي الشاشة المنحنية على عرش هواتف #أندرويد الأكثر مبيعاً عالمياً في النصف الأول من عام 2016.

وتعتبر شركة #سامسونغ حالياً الشركة المصنعة للهواتف الوحيدة التي تمتلك ثلاثة هواتف أندرويد المتواجدة في القائمة، والتي تعتبر الأعلى مبيعاً في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد هذه البيانات على اعتبار التغييرات التي قامت بها الشركة المصنعة للهواتف تغييرات مرحبا بها، حيث كانت تعاني سامسونغ حتى وقت قريب من انخفاض حاد في مبيعات الهواتف الذكية.

ويأتي إطلاق سلسلة هواتف غالاكسي إس 7 الجديدة بمثابة طوق نجاة للشركة، حيث سمحت كمية الطلب الكبيرة على هذه المنتجات على إحياء حظوظ الشركة وحسنت من إيراداتها المالية على مدى الربعين الفصليين الماضيين.

وانخفضت في الوقت نفسه شحنات هواتف آيفون بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 91.6 مليون هاتف خلال النصف الأول من العام مقارنة بعدد 108.7 مليون هاتف مباعة خلال النصف الأول من عام 2015.

وتشير البيانات المنشورة إلى اعتبار هواتف "غالاكسي إس 7 إيدج" Galaxy S7 Edge و"آيفون" iPhone 6# و"آيفون 6 إس" iPhone 6S# أكثر ثلاثة هواتف ذكية شعبية في تلك الفترة من العام.

وأشار التقرير أيضاً إلى حصول هاتف الفئة المنخفضة “غالاكسي جي 2” Galaxy J2 على المركز الثاني من حيث عدد الشحنات، بحيث يقدر عدد شحنات الهاتف بحوالي 13 مليون هاتف، وحصل على حصة 2.3 في المئة من شحنات جميع هواتف أندرويد.

بينما جاء هاتف “غالاكسي إس 7” Galaxy S7 في المركز الثالث من حيث عدد الشحنات بما يقدر بحوالي 11.8 مليون هاتف، ونسبة 2 في المئة من شحنات جميع هواتف أندرويد التي تم شحنها خلال النصف الأول من عام 2016.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة سامسونغ بالأمس بكشف النقاب عن هاتفها الجديد من نوع فابليت والمسمى “غالاكسي نوت 7” Galaxy Note 7، والذي تأمل الشركة بأن يستمد ويستفيد من شعبية الهواتف السابقة.