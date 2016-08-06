بعد إنستغرام.. من ينافس سناب شات؟

تجري شركة #فيسبوك اختبارات على نسخة جديدة من تطبيقها تمتاز بأنها تفتح مباشرة إلى الكاميرا على غرار #سناب_شات ، وذلك في مسعى منها لتشجيع المستخدمين على التقاط المزيد من الصور والفيديوهات وتزيينها بالمرشحات "الفلاتر" والملصقات.

ويعد الاختبار، الذي بدأ أمس الجمعة في كل من كندا والبرازيل، أول مرة تستخدم فيه فيسبوك التقنية الخاصة بشركة MSQRD، وهي الشركة المطورة لتطبيق يحمل اسمها يتيح إضافة التأثيرات على الصور على غرار سناب شات، كانت استحوذت عليها في شهر آذار/مارس الماضي.

وتعكس الخطوة، التي جاءت بعد أيام قليلة من إطلاق خدمة مشاركة الصور #إنستغرام، المملوكة لفيسبوك، ميزة "قصص إنستغرام"Instagram Stories، التي تستنسخ ميزة مشابهة من سناب شات، اهتمام فيسبوك العميق بالنجاح الكبير الذي حققته الأخيرة في وقت تشهد فيه المشاركة على منصتها انخفاضا.

وأفاد المشاركون بالاختبار، الذي يأتي توقيته بالتزامن مع انطلاق دورة #الألعاب_الأولمبية ريو 2016 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بأنهم وجدوا أن تطبيق فيسبوك يفتح صفحة News Feed كالعادة.