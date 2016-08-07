25 عاماً على التكنولوجيا التي غيرت حياة الملايين

صادفت السبت الذكرى السنوية الـ25 على انطلاق #الإنترنت كخدمة متاحة للناس، غيرت حياة الملايين حول العالم، ولا تزال تمضي إلى المجهول.

بدأت الفكرة مع عالم #الكمبيوتر البريطاني السير تيم بيرنرز لي، الذي لمعت بذهنه الفكرة في مختبر #الفيزياء السويسري عام 1989.

وأطلق أول خادم إنترنت "سيرفر" للعامة بعد سنتين من ذلك العام، أي في السادس من آب/أغسطس 1991، على ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

بادئ الأمر، طور السير تيم موقع إنترنت لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين الفيزيائيين في الجامعات والمعاهد حول العالم.

عام 1993، أصبح هناك أكثر من 500 خادم إنترنت معروف، وبعد عقدين من ذلك التاريخ أصبح هناك أكثر من 630 مليون موقع إلكتروني.