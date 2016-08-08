تسريبات.. زر الرئيسية في "آيفون 7" حساس للمس

تعتزم شركة آيفون جعل زر الرئيسية Home في الجيل القادم من هواتف آيفون حساساً للمس، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ Bloomberg، التي كشفت عن تفاصيل أخرى تتعلق بالهاتف المرتقب.

ويُتوقع أن تكشف الشركة الأميركية عن الجيل القادم من هواتف آيفون مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مع تصميم لا يختلف عن تصميم الجيل الحالي من الهاتف.

وتتحدث التسريبات الأخرى أن الجيل القادم من هواتف آيفون 7 سيأتي مع كاميرتين خلفيتين في أحد نسخه، إضافة إلى إعادة تصميم خطوط الهوائي، وإزالة زر وصلة الصوت.

أما بالنسبة للتسريب الجديد، المتعلق بجعل زر الرئيسية حساساً للمس، فقد بدأ الحديث عنه قبل نحو شهرين مع تسريب صور تظهر الزر وكأنه يدعم ميزة "اللمس السعوي".

ووفقاً لوكالة بلومبرغ الإخبارية، فسيكون زر الرئيسية في هاتف آيفون 7 المرتقب قادراً على "توفير تغذية عكسية للمستخدم عبر إحساس الاهتزام اللمسي" بدلاً من النقر الفيزيائي، وذلك على نحو يشبه ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد 3D Touch على لوحة التتبع الخاصة بالإصدار الأخيرة من حواسب ماك بوك.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن آبل تعتزم إزالة منفذ وصلة مكبر الصوت في آيفون 7، لتدفع نحو استخدام سماعات الأذن المجهزة بوصلة Lightning أو سماعات البلوتوث. وبإزالة هذا المنفذ سيكون بإمكان آبل إضافة مكبر صوت ثانٍ إلى الجهاز مما يحسن جودة الصوت.

وكشفت بلومبرغ عن بعض التفاصيل المتعلقة بالكاميرا الخلفية المزدوجة التي يُتوقع أن تكون حصرية للنسخة الكبرى من الهاتف، إذ قالت إن الكاميرتين ستلتقطان معاً وعلى نحو مختلف صوراً يمكن دمجها في صورة واحدة.

وستساهم هذه الخطوة في تحسين إضاءة الصور وإبراز التفاصيل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى تحسين مستوى التقريب.

يُشار إلى أن آبل لم تكشف بعد عن الموعد المقرر للإعلان عن الجيل القادم من هواتف آيفون، ولكن يُتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر، على أن يتم طرحه في يوم الجمعة الثالث من الشهر.