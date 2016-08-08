يمكنك تصوير أي مكان بالعالم وأنت في بيتك.. إليك الطريقة

هل تخيلت يوماً أن تحصل على صورة تم تصويرها خصيصاً لك من أي مكان في العالم وأنت جالس في بيتك، كأن تشاهد صورة مباشرة لحدث هام في أي دولة؟ أو أن تحصل على صورة للغروب من مدينة البندقية؟

حسناً تطبيق uCiC يتيح للمستخدمين الحصول على صورة أو فيديو في الزمن الحقيقي من أي مكان في العالم، وتعتمد فكرة التطبيق على عدة خطوات بسيطة.

بداية، يقوم المستخدم باختيار الموقع الذي يرغب باستكشافه والحصول على صورة منه بالاعتماد على الخريطة، ومن ثم سيعرض التطبيق قائمة بالأشخاص المتاحين في هذا الموقع خلال الوقت الحالي، وبعد اختيار شخص محدد يُمكنك إرسال طلبك له، مثل التقاط صورة، أو سؤاله عن أي معلومة محددة، وفي حال الموافقة سيتم إرسال الصورة لك أو الإجابة عن سؤالك من قبل الشخص الذي اخترته.

أما بالنسبة للخصوصية فلا داعي للقلق، حيث يتيح التطبيق إمكانية الحصول على الصور وغيرها دون الحاجة للكشف عن هويتك الحقيقية، كما أنه لا يتطلب إضافة الأشخاص الآخرين إلى قائمة الأصدقاء أو التراسل معهم بشكل خاص.

أخيراً، فإن تطبيق uCiC متوفر مجاناً لمستخدمي نظام iOS إصدار 7 أو أحدث ويأتي بحجم 26.5 ميغابايت، ولمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4 أو أحدث وبحجم 10 ميغابايت.