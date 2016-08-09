تايلاند تحظر "البوكيمون" في ثكنات الجيش والوزارات

إزاء حمى لعبة #البوكيمون التي تجتاح #تايلاند وتجعل اللاعبين يسيرون في الشوارع لاصطياد الكائنات الوهمية على هواتفهم بما يجعلهم منفصلين عن الواقع، حذرت السلطات العسكرية في هذا البلد من اللعب في الثكنات العسكرية والوزارات.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال برايوت، تشان اوتشا للصحافيين، الثلاثاء: "لا أريد أن يلعب الناس البوكيمون في الوزارات".

وأضاف نائب رئيس الوزراء براويت ونغسوان "اعتبارا من الآن صارت اللعبة محظورة في الثكنات العسكرية والمؤسسات الحكومية"، إضافة إلى الموظفين الحكوميين والعسكريين، أعرب رئيس المجلس العسكري عن قلقه من الهوس الذي أصاب مواطنيه باللعبة.

وقال "أنا قلق على سلامة اللاعبين الذين قد يتعرضون للسرقة أو الاغتصاب، لذلك أرجو أن تلعبوا في أماكن عامة".

كما أضاف نائب رئيس الوزراء "لا نريد أن نمنع اللعبة، ولكن ندعو اللاعبين إلى معرفة حدودهم وحسن استغلال أوقاتهم".