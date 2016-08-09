"Hexlock" لقفل التطبيقات وحماية خصوصيتك في أندرويد

يوفر تطبيق Hexlock تجربة مرنة للمستخدمين الراغبين بحماية خصوصيتهم وإبعاد معلوماتهم الخاصة عن أعين المتطفلين.

ويتيح التطبيق إمكانية قفل التطبيقات الخاصة بك عبر كلمة مرور أو من خلال إنشاء نمط، وبمجرد تنزيل التطبيق إلى جهازك فسيكون بوسعك حماية أي تطبيق داخله بكل سهولة بما في ذلك التطبيقات الأساسية والهامة مثل معرض الصور، تطبيق الرسائل القصيرة، جهات الاتصال، جيميل، فيسبوك، واتس آب وغيرها.

كما يوفر التطبيق ميزة إخفاء الصور والفيديوهات ضمن معرض خاص يُمكن الوصول إليه فقط عبر كلمة المرور أو النمط، في حين يبقى معرض الصور الأساسي متاحاً للجميع، الأمر الذي يسمح بإعارة الهاتف دون قلق للآخرين.

جدير بالذكر أن هناك العديد من التطبيقات الشبيهة لتطبيق Hexlock وكنا قد استعرضنا بعضها في موضوعات سابقة من بينها التطبيق المميز Privacy Ace.

أخيراً، فإن تطبيق Hexlock متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4 أو أحدث ويمكنكم تنزيله من خلال متجر غوغل بلاي بحجم 6.8 ميغابايت.