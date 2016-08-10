وداعاً لكتابة الهاشتاغات في إنستغرام مع تطبيق Magnify

يوفر تطبيق Magnify for Instagram حلاً لكتابة الهاشتاغات في #شبكة إنستغرام الاجتماعية لمشاركة #الصور، بالإضافة إلى زيادة التفاعل والوصول إلى شريحة أوسع من المهتمين بالصور التي ينشرها المستخدم عبر إدراج أفضل الهاشتاغات المرتبطة بنوعية الصورة.

فكرة #التطبيق تعتمد ببساطة على #توليد مجموعة من الهاشتاغات التلقائية بمجرد كتابة كلمة magnify يليها نوعية #الصورة، مثلاً لو ترغب بمشاركة صورة في مجال #الطعام فيمكنك كتابة magnifyfood أو magnify_food وسيتم بعدها توليد #مجموعة من #الهاشتاغات المرتبطة بهذا المجال تلقائياً دون الحاجة إلى كتابتها.

وبخلاف الميزة السابقة فإن #التطبيق يتيح أيضاً ميزة إعادة النشر على شبكة إنستغرام وذلك من خلال نسخ رابط العنوان الخاص بالصورة Copy Share URL ومن ثم سيكون بوسعك مشاركة الصورة مباشرة على #حسابك، كما يوفر #التطبيق أيضاً ميزة جدولة نشر الصور في إنستغرام والحصول على إشعار عند حلول موعد النشر.

أخيراً، فإن تطبيق Magnify for Instagram متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.3 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله من خلال #متجر غوغل بلاي بحجم 6.9 ميغابايت.