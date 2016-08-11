سامسونغ تطلق هاتفها الذكي Galaxy Note 7

أطلقت #سامسونغ أخيرا أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية في دبي لهذا العام وهو #سامسونغ_نوت_7 .

امتاز الجهاز عن الإصدارات السابقة منه بـ3 مزايا رئيسية، أولا ميزة جديدة تقدم لأول مرة في الهواتف الذكية، وهو #ماسح_قزحية_العين أوiris scanner، بحيث تمكن المستخدم من فتح هاتفه عن طريق بصمة قزحية عينه أو حتى تأمين ملفات وبرامج معينة من خلالها كتشغيل حسابين للواتساب لرقمين مختلفين على نفس الجهاز مثلاً.

والجهاز حاصل على تقييم IP68 أي إنه #مقاوم_للماء والأتربة مع إمكانية استخدام القلم حتى تحت الماء وأيضا تم تحسين s pen مع إمكانية ترجمة النصوص من عدة لغات من بينها العربية والألمانية وغيرهما.

من ناحية التصميم والمواصفات الهاتف يأتي بشاشة كبيرة منحنية الأطراف قياس 5.7 بوصة ونوع Super AMOLED QHD مغطاه بزجاج الشاشة مدعوم Gorilla Glass 5.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل #أندرويد مارشميلو ومعالج قوي نوعه Snapdragon 820.. ، الرام فيه 4 غيغابايت، مساحة التخزين فيه هي 64 غيغابايت وتدعم ذاكرة تخزين إضافية تصل لـ 256 غيغابايت.

من ناحية التصوير.. زود الهاتف بكاميرا دقتها 12 ميغا بيكسل خلفية وكاميرا أخرى بدقة 5 ميغا بيكسل أمامية.

وبخصوص البطارية في الجهاز فهي بسعة 3500 ميلي أمبير أي أقل بالمقارنة الجهاز مع غالكسي اس 7 ايدج بحجم 100 ملي أمبير، وهناك أسباب جوهرية لذلك منها وجود القلم ومكان تخزينه، ثم لدواعي تصميم الجهاز وإبقائه رشيق التصميم والملمس مع العلم أن البرامج الموجودة في الجهاز تقوم بتشغيله بشكل فعال وحيوي متوافق مع استخدامات الجهاز دون التقصير بعمر استعمال البطارية، وهو ما يريده المستخدم ومن ضمن التغيرات على أجهزة سامسونغ هو تقديم الجهاز بمنفذ USB C .

سيتوفر الهاتف في أسواق المنطقة في 19 من أغسطس بالألوان الذهبي، والأسود، والفضي أما الأزرق فسيكون في وقت لاحق غير محدد إلى الآن، وسعر الهاتف 800 دولار.