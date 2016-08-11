"سناب شات".. يكره العنصرية!

عطل تطبيق "سناب شات" لنشر الصور، سريعاً شريط صور اعتبره بعض رواد الإنترنت يروج لصور نمطية عنصرية حول الآسيويين.

وكان الشريط الذي أطلق الثلاثاء يضيف على الوجوه الواردة في الصور رسوم عيون مشدودة الطرفين وخدود كبيرة، ما أثار موجة من الانتقادات عبر "تويتر" خصوصا.

وأكد تطبيق "سناب شات" أن الشريط كان يهدف إلى التذكير بطريقة مضحكة بشخصيات الرسوم المتحركة، مشددا على أنه لن يطرح مجددا.

وسبق لـ "سناب شات" أن أثار انتقادات مماثلة مع شريط آخر مستوحى من بوب مارلي كان يضيف إلى الصور ضفائر "دريدلوكس" كتلك التي كان يتميز بها الفنان، مع تعديل بعض ملامح الوجه وجعل البشرة داكنة أكثر.

ويتمتع هذا التطبيق بشعبية كبيرة في صفوف المستخدمين الشباب للهواتف الذكية بفضل رسائله التي تختفي بعد ثوانٍ على تلقيها. وتؤكد الخدمة أن عدد مستخدميها يصل إلى 100 مليون في العالم.