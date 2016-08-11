500 ألف دولار لمكتشف ثغرات في IOS

أعلنت شركة الأمن Exodus Intelligence عن تقديمها مكافآت تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار في سبيل الحصول على معلومات عن نقاط الضعف الموجودة في نظام أي أو إس iOS من نوع zero-day.

ويتجاوز هذا العرض المقدم من شركة الأمن Exodus Intelligence قيمة برنامج مكافآت شركة آبل الخاص بإيجاد نقاط الضعف في منتجاتها، الذي أعلنت عنه قبل أيام قليلة، وقد يتسبب بهجرة الناس إليه بدلاً من برنامج آبل.

وأشارت الشركة، والتي يقع مقرها في تكساس، إلى نيتها تقديم مكافآت تتراوح قيمتها بين 5000 دولار و500 ألف دولار مقابل الحصول على نقاط الضعف المتعلقة بالإصدار iOS 9.3 وأعلى.

وتعتبر ثغرات zero-days نوعاً من أنواع نقاط الضعف الموجودة في البرمجيات والأنظمة، والتي لم يتم تحديدها أو اكتشافها من قبل شركة آبل بعد، مما يجعلها ذات قيمة عالية جداً، وخاصة لمجرمي الإنترنت الذين بإمكانهم استخدامها لاختراق هواتف آيفون.

وتعطي شركة آبل ما يصل إلى 200 ألف دولار لنقاط الضعف الحرجة المكتشفة في نظام أي أو إس، ووجهت الشركة دعوات لعشرات الباحثين الأمنيين للمشاركة في برنامجها، وذلك لضمان حصولها على نتائج جيدة.

كما يمكن للباحثين الآخرين غير المدعوين من قبل الشركة للمشاركة في الاكتشاف وتقديم تقاريرهم حول نقاط الضعف لآبل والحصول على المكافأة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها شركة آبل عن برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات.

بينما عمد العديد من الشركات التقنية الأخرى مثل غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك منذ سنوات إلى استخدام مثل هذه البرامج لتشجيع الهاكرز على مساعدتها بدلاً من بيع تفاصيل الثغرات لأطراف أخرى.