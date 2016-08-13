جديد تويتر.. إضافة الوضع الليلي لأجهزة ios

تعتزم شبكة التدوين المصغّر تويتر إضافة ميزة الوضع الليلي المعروفة باسم Night Mode لمستخدمي تطبيقها على أجهزة iOS، وذلك بعد أن قامت أواخر الشهر الماضي بإضافة هذا الوضع رسمياً إلى تطبيقها الخاص بمستخدمي أجهزة أندرويد.

حيث أظهرت النسخة التجريبية من تطبيق تويتر الخاص بمستخدمي أجهزة iOS وجود ميزة الوضع الليلي ضمن قائمة الإعدادات، وهو ما يمكّن مستخدمي النسخة التجريبية من الانتقال إلى الوضع الليلي بسهولة كما هو الحال مع مستخدمي أجهزة أندرويد.

وتُفيد هذه الميزة مستخدمي تطبيق تويتر بتخفيف الأشعّة القوية التي تُصدرها الشاشة أثناء استخدام التطبيق في الأماكن المظلمة، وخاصةً أن تطبيق تويتر بوضعه الرئيسي يعتمد على اللون الأبيض الأكثر قوّة من حيث الإضاءة، ويقوم الوضع الليلي بتغيير النمط العام للألوان إلى أخرى داكنة.

ولكن حتى الآن لا توفّر هذه الميزة المتاحة لمستخدمي أندرويد إمكانية التبديل تلقائيًا مابين الوضع العادي والوضع الليلي بالاعتماد على مكان تواجد المستخدم والوقت الذي يستخدم به جهازه، ويقتصر عملها على تشغيلها يدويًا عند الحاجة إليها، ومن المتوقّع أن تصل لمستخدمي iOS في التحديث الرئيسي القادم للتطبيق.