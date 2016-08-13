"مارد" يتلقى أوامر باللغة العربية!

هو ليس ماردا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لكنه اسم لتطبيق أطلقه المهندس المصري محمد حلمي أخيرا على متجر غوغل بلاي، وهو أول تطبيق أوامر صوتية باللغة العربية، حيث يمكن تحميله على أي جهاز يعمل بنظام تشغيل أندرويد.

ويُتيح التطبيق للمستخدم إمكانية إعطاء أوامر صوتية، بهدف البحث عن أي معلومة يريد أن يعرفها عن الدول والأشخاص والخرائط وغيرها، كما يمكن للمستخدم إعطاء أمر صوتي باللغة العربية لإجراء اتصال أو إرسال رسالة أو فتح الكاميرا والتقاط الصور.

ويوفّر تطبيق مارد إمكانية البحث عن المعلومات، حيث يحتوي على كل ما هو جديد من معلومات عامة، فيمكن للمستخدم السؤال عن أعلى قمّة جبل في العالم، ليفهم التطبيق السؤال ويعود بالإجابة المقروءة التي تقدّم معلومات عن أعلى قمّة جبل في العالم وموقعها الجغرافي وغير ذلك من التفاصيل.

بالإضافة إلى السؤال عن المعلومات العامة، يمكن للمستخدم السؤال عن الأشخاص والمشاهير كذلك، ليقدّم التطبيق معلومات مختصرة عن الشخصية التي نطق المستخدم باسمها، بالإضافة إلى توفير إمكانية الاتصال بالآخرين أو إرسال رسائل نصّية لهم.

ويوفّر التطبيق أيضاً إمكانية متابعة الأخبار الدولية والمحلية باستمرار وعلى مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، كما يسمح لمستخدميه بمعرفة أخبار الطقس والمناخ على مستوى العالم، مع العلم أن التطبيق مجاني ومتوفّر عبر متجر غوغل بلاي لمستخدمي أجهزة أندرويد.