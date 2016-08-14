وشم يتيح التحكم بالهاتف الذكي!

كشفت مجموعة من طلاب الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بالتعاون مع باحثين من مايكروسوفت للأبحاث عن وشم مؤقت وذكي يحمل اسم DuoSkin يمكن أن يتم تحويله إلى لوحة لمسية يتم من خلالها التحكم بالهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية تحويله إلى وسيلة مشاركة بيانات بالاعتماد على شريحة NFC.

وبحسب سيندي هسين ليو كاو، طالبة دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن وشم DuoSkin ليس عصرياً فحسب، وإنما رخيص بما فيه الكفاية لتغييره وتبديل مظهره حينما يشاء صاحبه عمل ذلك.

ويتوفّر الوشم الذكي وفق ثلاث فئات مختلفة تقدّم كل واحدة منها ميزات تختلف عن الأخرى، بحيث يتوفّر وشم يمثّل فئة المدخلات (input) والذي يحوّل بشرة المستخدم إلى لوحة تتبّع، أما الوشم الثاني فهو يمثّل فئة المخرجات (output) والذي تتغيّر ألوانه على حسب درجة حرارة جسم المستخدم وعواطفه، أما الوشم الثالث فهو ضمن فئة الاتصالات (communication) والذي يُتيح إمكانية سحب البيانات من الوشم بالاعتماد على شرائح NFC.

وتعتمد هذه الوشوم على ورقة ذهبية اللون في إنشائها بشكلٍ جميل ومميز، مع إمكانية رسم شكل الوشم على برامج التصميم المختلفة ليتم قصّه وتخصيصه بعد ذلك، ومن الممكن أن يحتوي الوشم على شريحة NFC أو أضواء LED تزيد من العنصر الجمالي له.

ومن المفترض أن تُستعرض هذه التكنولوجيا الجديدة بشكلٍ كامل في ندوة خاصة للأجهزة القابلة للارتداء International Symposium on Wearable Computers 2016 منتصف الشهر القادم في مدينة هايدلبرغ الألمانية.