آخر التسريبات عن "آيفون 7".. لون أسود وكاميرا مزدوجة

تسربت على شبكة الإنترنت مجموعة صور جديدة لما يعتقد بأنه هاتف شركة "آبل" المنتظر "آيفون 7"، والذي من المنتظر أن تقوم الشركة بالإعلان عنه بشكل رسمي وجنباً إلى جنب مع النسخة النهائية من نظام "آي أو إس iOS " في أوائل شهر سبتمبر القادم.

وتواصل التقارير عرض التسريبات مع اقتراب موعد الكشف عن الهاتف رسمياً وإظهار صور جديدة بألوان مختلفة ومعلومات حول تصميم وشكل جهاز #آيفون_7 ومواصفاته.

وتكشف الصور عن ألوان جديدة محتملة للهاتف، وكاميرا خلفية مزودجة خاصة بالنسخة الأكبر من الهاتف، واستبدال منفذ السماعات القياسي 3.5 ميليمتر، مع النقط الثلاثة الخاصة بميزة التوصيل الذكي Smart Connector الموجودة على ظهر الهاتف. وقد ظهرت الصور للمرة الأولى على الموقع الصيني MyDrivers، والذي يعتبر أنه مصدر مقرب من سلاسل التوريد للمنتجات، وتعتبر إحدى أول الملاحظات الظاهرة في الصور هي الحجم الكبير للهاتف.

بحيث يبدو أن هذا الهاتف هو "آيفون 7 بلاس"، بالإضافة إلى ظهور عدسة كاميرا خلفية مزدوجة، مما يؤكد أنه النسخة الأكبر من الهاتف.

كما يظهر الهاتف باللون الأسود، وهو الخيار المطلوب من قبل العديد من المستخدمين الذين يرغبون بهاتف يحمل لونا داكنا أكثر من الرمادي المعتاد.

وكانت العديد من الشائعات والصور قد أشارت إلى أن شركة #آبل على وشك إدخال عدة خيارات لونية مثل الأزرق الغامق، ولكن يبدو أنه أصبح من الواضح أن اللون الأسود المستخدم في ساعة "آبل ووتش" الذكية هو خيار الشركة للون الهاتف.

وتقدم الصور الجديدة نظرة واضحة على الجزء السفلي من الجهاز، كما كشفت عن استبدال منفذ سماعات الرأس القياسي، وتشير الدلائل المنشورة مؤخراً إلى إمكانية عدم احتواء الجهاز على مكبر صوت من نوع ستيريو.

وكانت شركة "آبل" قد أعلنت بشكل رسمي أخيراً عن قيامها ببيع أكثر من مليار هاتف "آيفون"، وذلك منذ صدور النموذج الأصلي في عام 2007.