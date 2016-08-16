غوغل تطلق رسميا تطبيقاً لمكالمات الفيديو

أطلقت شركة #غوغل رسمياً تطبيق Duo لإجراء المكالمات المرئية على نظامي #أندرويد و iOS، وبحسب الشركة فإن التطبيق سيصل تدريجياً لكافة بلدان العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إجراء #مكالمات #الفيديو بمرونة وسهولة، مع تميزه بواجهة استخدام بسيطة للغاية، حيث لن تحتاج سوى لرقم هاتفي للبدء في إجراء المكالمات مع جهات الاتصال المخزنة لديك.

ويمتاز التطبيق بقدرته على إجراء مكالمات الفيديو بسرعة والعمل بشكل جيد حتى مع الشبكات البطيئة، حيث يتم ضبط جودة المكالمة وفقاً للظروف المتغيرة للشبكة وذلك لضمان عدم انقطاع الاتصال.

ويُقدم التطبيق ميزة الانتقال بين الشبكة اللاسلكية وبيانات الهاتف تلقائياً، فمثلاً لو قام المستخدم بإجراء اتصال من داخل المنزل عبر شبكة واي فاي فسيكون بوسعه الاستمرار بالمكالمة عند خروجه عبر الانتقال إلى بيانات الهاتف دون فقدان المكالمة.

كما يوفر التطبيق ميزة Knock Knock التي تتيح للمستخدم رؤية لقطات فيديو حية قبل الإجابة على المكالمة الواردة من المتصل.