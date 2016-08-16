غوغل توقف خدمة البث المباشر Hangouts On Air

أعلنت شركة غوغل اليوم عن نيتها إيقاف خدمة البث المباشر والمجدول Hangouts On Air التابعة لمنصتها الاجتماعية “غوغل بلس” +Google بعد أربعة أسابيع من الآن، أي في تاريخ 12 سبتمبر/أيلول القادم.

وتؤكد هذه الخطوة على سياسية الشركة المستمرة في إهمال خدمات منصة غوغل بلس، حيث تتجه الشركة للطلب من مستخدمي خدمتها للدردشة بالتوجه بدلاً عنها إلى خدمة "يوتيوب لايف" YouTube Live.

وعرضت شركة غوغل ميزة البث المباشر والمجدول ضمن تطبيق "هانغاوت" Hangout التابع لمنصة غوغل بلس في شهر سبتمبر/ايلول عام 2011، وكانت الخدمة متاحة لعدد قليل فقط من #الممثلين والمشاهير والفنانين.

وعملت شركة غوغل على إتاحة الخدمة لجميع المستخدمين بحلول شهر مايو/أيار عام 2012، وطرحتها بعد ذلك التاريخ بشهر واحد بشكلها الرسمي.

وعرضت غوغل خدمة "يوتيوب لايف" YouTube Live لأول مرة في شهر مايو/ايار 2013، وقامت بعد ذلك بطرحها بشكل تدريجي لعدد أكبر من المستخدمين.

ويبدو أن غوغل قد قررت أخيراً توحيد الخدمتين، بحيث لن يكون بإمكان المستخدمين بعد 12 سبتمبر/ايلول جدولة بث مباشر ضمن خدمة Hangouts On Air، على ان يتم نقل الأحدث الحالية المقرر بثها بعد ذلك التاريخ إلى خدمة يوتيوب لايف.

ويبدو أن خدمة دردشة #الفيديو الجماعية Hangouts On Air ستبقى موجودة بشكل أو بآخر، إلا أنها لن تكون مرتبطة بمنصة غوغل بلس، وسيتم إجبار مستخدميها على استعمال خدمة #يوتيوب لايف التي تمتلك ميزة الجدولة المدمجة ضمنها.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة #غوغل بإسقاط شرط وجود #حساب في خدمة غوغل بلس +Google عبر جميع منتجاتها في شهر يوليو/تموز عام 2015، كما بدأ متجر غوغل بلاي الأسبوع الماضي بإسقاط شرط وجود حساب غوغل بلس عند كتابة مراجعة للتطبيق.