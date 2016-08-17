بهذه الطريقة يمكنك توثيق كل لحظاتك في السفر

يوفر تطبيق VOLO تجربة سفر ممتعة للسياح وعشاق السفر، وذلك من خلال توثيق كل لحظاتهم وذكرياتهم خطوة بخطوة وبسهولة تامة، وذلك منذ اللحظة الأولى لهم على متن الطائرة ولغاية العودة إلى منازلهم.

حيث يتيح التطبيق جمع كل تجاربك أثناء السفر في مكان واحد بسهولة تامة، مثل الصور، المواقع، الملاحظات، الاتجاهات ومن ثم خلق قصة تفاعلية تجعل من تجربة السفر لحظة لا تنسى.

ويدعم التطبيق إمكانية تسجيل كافة التجارب أثناء السفر كالوجهات وغيرها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت مع إمكانية إدراج الصور والملاحظات لها.

فمثلاً عند التقاط صورة معينة في مكان ما فإن التطبيق سيقوم بتخزينها تلقائياً مع الموقع الخاص بالصورة وتحديد اليوم والوقت مع إمكانية إضافة تعليق منك حول الصورة، وبنهاية الرحلة سيكون لديك تجربة متكاملة بكل لحظاتك ومقسمة زمنياً بطريقة أنيقة.

ويتيح التطبيق إمكانية مشاركة قصصك وتجاربك مع أصدقائك على فيسبوك أو انستغرام بكل مرونة، أو من خلال مشاركتها مع مجتمع التطبيق.

أخيراً، فإن تطبيق VOLO متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.2 أو أحدث ويأتي بحجم 28 ميجابايت ولمستخدمي نظام iOS إصدار 8.3 أو أحدث وبحجم 41.8 ميجابايت.