قناة جديدة من إنستغرام!

أضافت خدمة مشاركة الصور انستاجرام المملوكة من قبل شبكة فيسبوك الأربعاء قناة جديدة تابعة لقسم “استكشف” Explore، وتم تصميم القناة الجديدة لتجمع أفضل مقاطع الفيديو المصورة فيما يخص الأحداث الحاصلة حول العالم.

وتعرض القناة للمتصفحين أفضل مقاطع الفيديو المنسقة التي تشرف على اختيارها الخدمة والخاصة بما يجري حول العالم من حفلات موسيقية وأحداث رياضية وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وتم تخصيص القناة وجعلها أقرب لذوق المستخدمين في محاولة منها لإبقائهم على إطلاع وجذبهم بشكل أكبر لقضاء وقت أطول، وتشابه من حيث الفكرة ميزة "لحظات" Moments الخاصة بمنصة تويتر ومنصة سناب شات.

وتتوفر القناة حالياً للمستخدمين المتواجدين في الولايات المتحدة، وتعتبر هذه القناة امتدادا لما قامت انستاجرام بتجربته في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند إطلاقها لقناة مخصصة لجمع مقاطع الفيديو الخاصة بالهالوين Halloween.

وكانت انستاجرام قد قامت سابقا بالتركيز على الصور بشكل كبير ضمن قسم "استكشف"، وعلى الرغم من تواجد بعض مقاطع الفيديو الموجودة ضمن المجموعة إلا انها عمدت الآن إلى تقديم منطقة خاصة بمقاطع الفيديو.

ويبدو أن خدمة مشاركة الصور قد لاحظت انه على الرغم من أهمية الصور الثابتة وفائدتها للكثير من المستخدمين، إلا ان هناك لحظات هامة لا يمكن توثيقها وايصالها إلا عبر مقطع فيديو متحرك، وهو ما دفعها إلى إضافة هذه القناة الجديدة إلى تطبيقها.

تجدر الإشارة إلى قيام خدمة مشاركة الصور إنستاجرام قبل فترة وجيزة بإطلاق ميزة جديدة باسم "قصص إنستاجرام" Instagram Stories، والتي يبدو أنها تأتي لمنافسة ميزة مشابهة تقدمها خدمة سناب شات.

