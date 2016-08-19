تويتر يغلق 360 ألف حساب يروج للإرهاب خلال عام

أعلن موقع #تويتر عن إغلاق 360 ألف حساب مرتبط بالترويج لـ #االإرهاب منذ منتصف عام 2015.

وتعرض موقع تويتر في السابق لانتقادات من واشنطن وجهات أخرى ترى أن الموقع لا يبذل ما يكفي لوقف حسابات مرتبطة بمتطرفين في تنظيم #داعش .

لكن الموقع ومنذ شباط/فبراير الماضي أوقف 235 ألف حساب آخر بعد وقف 125 ألفا منذ منتصف 2015 أغلبها مرتبط بداعش.

وقال "تويتر" إن عمليات الوقف اليومية لحسابات مرتبطة بالإرهاب قفزت بنسبة 80% منذ العام الماضي وإنه قلص الوقت الذي يستغرقه في الاستجابة.

وأثنت جماعات مراقبة على رد تويتر السريع على احتفالات على الإنترنت من متطرفين مرتبطين بداعش أثنوا على هجوم بشاحنة في تموز/يوليو في نيس بفرنسا أودى بحياة أكثر من 80 شخصا.

ويعتمد تويتر في الأساس على بلاغات من المستخدمين بشأن الحسابات المسيئة وقال الموقع إنه وسع حجم الفريق الذي يقوم بمراجعة هذه البلاغات.