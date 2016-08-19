هواتف نوكيا الذكية بنظام أندرويد ترى النور نهاية 2016

أكد مسؤول في" نوكياNokia "أن الشركة ستعود خلال الربع الرابع من العام الحالي إلى سوق الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، وذلك بعد غياب دام نحو سنتين عقب صفقة الاستحواذ التي جرت بينها وبين شركة" مايكروسوفت".

وقال مايك وانج، رئيس فريق الإدارة المشترك لـ"نوكيا" في الصين إن الشركة تعتزم إطلاق 3 أو 4 أجهزة محمولة تحمل علامتها التجارية وتعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، وستشمل هذه الأجهزة هواتف ذكية وحواسب لوحية.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع إعلان شركة "إتش إم دي جلوبال HMD Global " عن تعيينها بيكا رانتالا المدير التنفيذي السابق لشركة "روفيو Rovio " المطورة للعبة "الطيور الغاضبةAngry Birds " في منصب مسؤول التسويق التنفيذي.

وكانت شركة "نوكيا" قد وقعت في شهر مايو الماضي اتفاقية ترخيص حصري لمدة 10 سنوات مع مواطنتها "إتش إم دي جلوبال"، لتمنح الأخيرة حقوق إنتاج هواتف ذكية وحواسب لوحية تحمل علامتها التجارية.

وأوضحت "نوكيا"، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم، وقتئذ أنها ستتلقى بموجب الاتفاقية عوائد ملكية من "إتش إم دي جلوبال" عن مبيعاتها من الأجهزة الذكية التي تحمل علامتها التجارية.

وكانت "نوكيا" قد خرجت من سوق الهواتف المحمولة بعد ظهور وهيمنة الهواتف الذكية من شركات مثل "سامسونغ" و"آبل"، مما اضطرها لبيع هذا القطاع لشركة "مايكروسوفت" في العام 2014.

وبما أن شركة "إتش إم دي جلوبال"، التي تضم موظفين سابقين من "نوكيا" و"مايكروسوفت"، تعتزم الإعلان عن أجهزتها الجديدة نهاية العام الحالي، فيُتوقع أن لا تصل هذه الأجهزة إلى السوق حتى مطلع العام المقبل، وذلك يعتمد على اختبار وتطوير الأجهزة.

ولم يسبق للشركة أن كشفت عن مواصفات وتفاصيل الأجهزة المرتقبة، ولكن التسريبات تتحدث أنها تعتزم إطلاق هاتفين ذكيين مرتفعي المواصفات يعملان بالإصدار 7.0 "نوغا" من نظام التشغيل أندرويد، وأنهما سيقدمان شاشة بقياس 5.2 و 5.5 بوصات، إضافة إلى معالج من نوع "كوالكوم سنابدراجون 820"، وكاميرا خلفية بدقة 22.4 ميغابكسلًا مع هيكل معدني مقاوم للماء والغبار.

وإلى جانب الهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، تعتزم "إتش إم دي جلوبال" إطلاق هاتفين آخرين منخفضي المواصفات، وذلك خلال الأشهر الستة القادمة.