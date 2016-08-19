"مايكروسوفت" تطلق OneNote لمستخدمي "ماك"

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، الخميس، عن إطلاقها أداة استيراد الملاحظات الموجودة ضمن إيفرنوت Evernote إلى برنامج تسجيل الملاحظات خاصتها OneNote لمستخدمي نظام التشغيل ماك Mac.

وبإمكان مستخدمي ماك حالياً تحميل أداة استيراد برنامج OneNote لنظام التشغيل "ماك Mac " عبر موقع التطبيق على شبكة الإنترنت OneNote.com.

وتسمح الأداة لمستخدمي إيفرنوت Evernote باستيراد جميع المحتوى الخاص بهم إلى أداة تدوين الملاحظات التابعة لـ"مايكروسوفت" على نظام "ماك".

وتعمل "مايكروسوفت" منذ سنوات على تطوير برنامج OneNote والتركيز عليه ليكون تطبيق تدوين الملاحظات الأساسي لدى المستخدمين لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت الأداة بنسختها الأولى لمستخدمي نظام "ويندوز" في شهر مارس الماضي، بحيث سمحت لهم باستيراد ملاحظاتهم المخزنة ضمن إيفرنوت ونقلها إلى تطبيق ملاحظات "مايكروسوفت" خاصتها.

وعمد مستخدموا نظام "ويندوز" خلال الأشهر الخمسة الماضية على استيراد 71 مليون صفحة من تطبيق إيفرنوت لتطبيق OneNote، ورفضت "مايكروسوفت" الكشف عن عدد المستخدمين الذين قاموا باستيراد 71 مليون صفحة.

وقد أطلقت شركة "مايكروسوفت" في شهر مارس 2014 برنامج OneNote لنظام التشغيل ماك Mac بشكل مجاني، ومن ثم عمدت في شهر فبراير 2015 إلى جعل نسخة نظام "ويندوز" مجانية تماماً.

وسجلت شركة "مايكروسوفت" بهذا الطرح نقطة ضد تطبيق إيفرنوت بعد قيام الأخير بتعديل أسعار اشتراكه في الآونة الأخيرة، بحيث أصبحت المقارنة بين سعر 69.99 دولار في السنة للعرض الأعلى من تطبيق إيفرنوت مقابل سعر 69.99 دولار في السنة لكامل الحزمة المكتبية الشخصية بكل تطبيقاتها المختلفة من Office 365.