غوغل تعتزم التخلص من تطبيقات كروم بشكل نهائي

أعلنت شركة غوغل عبر مدوّنها الخاصة بمتصفح كروميوم عن عزمها التخلص التدريجي من تطبيقات المتصفح الخاصة بمتصفحها الشهير غوغل كروم، وذلك يشمل التخلص من هذه التطبيقات على مختلف إصدارات كروم الخاصة بأنظمة التشغيل المختلفة عدا تلك الخاصة بنظام تشغيل كروم أو إس.

وأوضحت غوغل أن تطبيقات كروم لن تكون متاحة للتحميل على أنظمة تشغيل ويندوز، ماك، ولينكس ابتداءً من النصف الثاني من عام 2017، وأضافت أنه مع بداية عام 2018 لن تكون هذه التطبيقات قابلة للعمل إطلاقًا على أنظمة التشغيل المذكورة.

وبحسب غوغل، فإن السبب الأساسي الذي دفعها قبل حوالي ثلاثة أعوام إلى توفير تطبيقات خاصة بمتصفح كروم هو الحاجة التي كانت موجودة حينها، فلم يكن الويب قادرًا على أداء كافة المهام المطلوبة منه، وهو الأمر الذي اختلف حاليًا وأصبحت تطبيقات الويب ومواقع الإنترنت قادرة من تلقاء نفسها على توفير ميزات عديدة مثل العمل دون اتصال بالإنترنت وإرسال التنبيهات والاتصال مع الأجهزة، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لاستخدام تطبيقات متصفح كروم.

وأشارت غوغل إلى وجود نوعين من تطبيقات كروم، الأول هو حزم التطبيقات، وهي التطبيقات التي يتم تحميلها بشكلٍ كامل لتعمل كتطبيق مستقل داخل متصفح كروم، والتي يتم استخدامها من قِبل 1% فقط من قِبل مستخدمي ويندوز وماك ولينكس، في حين أن النوع الثاني هو التطبيقات المستضافة، والتي تتوفّر في معظم الأحيان على مواقع الويب الرسمية الخاصة بها، وتكون تطبيقات كروم بمثابة اختصار فقط.

أما بالنسبة للإضافات والقوالب الخاصة بمتصفح غوغل كروم، فإنها لن تتأثر وستشهد تحسنًا وتركيزًا أكبر داخل متجر كروم الإلكتروني، بحيث ستحصل على اهتمام وبروز أفضل نظرًا لإيقاف طرح تطبيقات جديدة أواخر العام الحالي.

وختمت غوغل إعلانها بأنها متحمسة لرؤية الإنتاجات الجديدة التي سيقدمها المطورين، وأكّدت التزامها باستمرار الاستثمار في شبكة الإنترنت، وإتاحة الاستفادة من التقنيات الجديدة للمستخدمين والمطورين على حد سواء.