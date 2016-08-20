Lifestage.. تطبيق جديد من فيسبوك لطلاب المدارس

يعدّ Lifestage آخر صيحات فيسبوك لمنافسة سنابشات وجلب اهتمام فئة المراهقين والطلاب إلى خدماتها، فالتطبيق الجديد لا يسمح لمن يتجاوز عمره 21 سنة بمشاهدة المحتويات التي ينشرها بقية المستخدمين.

ويوفر التطبيق الجديد تجربة مرنة لتبادل المحتويات البصرية مع طلاب المدرسة الخاصة بالمستخدم وتكوين شبكة علاقات معهم، مع العلم أن التطبيق يسمح للمستخدمين بمشاهدة المحتوى الخاص بطلاب المدارس الأخرى من أي دولة في العالم، وفق فيسبوك.

وسيكون بإمكانك، بعد التسجيل في التطبيق، تعيين المدرسة الخاصة بك والبدء بإنشاء ملفك الشخصي وإضافة الصور والفيديوهات، ومن ثم مشاهدة محتويات منوعة لأشخاص من المدرسة نفسها أو المدارس القريبة منك، بشرط أن يفوق عدد المسجلين من المدرسة ذاتها 20 طالبا.

ومن الضروري أن تعرف قبل استخدام التطبيق أن أي فيديو تقوم بوضعه على ملفك الشخصي ستتم مشاهدته من قبل الجميع ولا يوجد أي وسيلة، على الأقل لغاية الآن، لحصر مشاهدة ملفك الشخصي ومحتوياته على فئة معينة، بما في ذلك طلاب المدرسة الخاصة بك.

يشار إلى أن تطبيق Lifestage متوفر مجاناً لمستخدمي نظام iOS إصدار 8 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله من خلال متجر آيتيونز بحجم 30 ميغابايت.