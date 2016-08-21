غدا.. فيسبوك تطلق ميزة تسمح لشخصين بإجراء بث مباشر معا

تعتزم شركة "فيسبوك" إطلاق ميزة جديدة تتيح لشخصين إجراء بث مباشر معاً، وفق ما نقل موقع The Next Web عن مصدر وصفه بالموثوق.

ونقل الموقع المعني بشؤون التقنية أن الميزة، التي أُعلن عنها في شهر يونيو الماضي، ستُطلق للمستخدمين يوم الاثنين المقبل، على أن تتوفر مبدئياً فقط للشخصيات العامة التي تستخدم تطبيق Facebook Mention على نظام "آي أو إس" عبر حساب أو صفحة موثقة.

وذكر The Next Web أن الميزة تفرض أن يكون حسابا الشخصين موثقين واستخدام تطبيق Mention على نظام التشغيل التابع لشركة "غوغل".

وتعتزم "فيسبوك" توفير الميزة لجميع العلامات التجارية في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، وفي أكتوبر أو نوفمبر القادمين ستصبح الميزة متاحةً لجميع العلامات التجارية حول العالم، مع توقعات إتاحتها لجميع المستخدمين خلال ذلك الوقت.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم "فيسبوك" قوله: "في يونيو، أعلنا أننا سنقوم قريبا بتمكين المستخدمين الذي يستخدمون (ميزة البث الحي) Facebook Live بدعوة شخص آخر على فيسبوك للانضمام إلى بث المباشر، ويذيعان معاً مع إمكانية مشاركة الشاشة".

وأضاف: "نبدأ الآن إطلاق هذه القدرة الجديدة، ابتداءً بعدد صغير من الشخصيات العامة والصفحات. وفي الأشهر القادمة، سنواصل جعلها متاحة على نحو أكثر انتشاراً للناس، والشخصيات العامة، والصفحات التي تستخدم ميزة Facebook Live".