Spark Pro لتحرير الفيديوهات بسهولة على أجهزة "آيفون"

Spark Pro هو تطبيق جديد يتيح للمستخدمين التقاط الفيديوهات وتحريرها بسهولة ومرونة وخلق لحظات ممتعة ولا تنسى بواسطة الكاميرا مع تميزه بواجهة مستخدم بسيطة للغاية.

التطبيق الجديد من تطوير فريق Spark Camera وهو أحد أشهر التطبيقات المتخصصة في إنشاء الفيديوهات وتحريرها على أجهزة "آيفون".

يوفر التطبيق إمكانية التقاط فيديوهات بدقة عالية وتطبيق مجموعة من الفلاتر المميزة عليها مع إمكانية إضافة الموسيقى من المكتبة الخاصة بك.

ويتيح التطبيق القدرة على قص، إعادة ترتيب وحذف المقاطع من داخل الفيديو وصولاً إلى إنشاء الفيديو النهائي وتجميعه في مقطع واحد.

ويدعم التطبيق إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائك على الشبكات الاجتماعية مباشرة بما فيها إنستاغرام، سناب شات، فيسبوك وغيرها.

أخيراً، فإن تطبيق Spark Pro متوفر مجاناً لمستخدمي نظام iOS إصدار 9 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله من خلال متجر آيتونز بحجم 60 ميغابايت.