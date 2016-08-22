تعرف على 32 سؤالاً للتوظيف في آبل

كونها شركة رائدة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، فالانضمام إلى فريق العمل في شركة آبل ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق.

وتنقسم أسئلة التوظيف في آبل كغيرها من الشركات التكنولوجية الكبرى كغوغل وغيرها، إلى قسمين الأول عبارة عن أسئلة تقنية، أما القسم الآخر فيشمل عدداً من الألغاز المحيرة للعقل والتي تتطلب مستوى معيناً من الذكاء لحلها، حسب تقرير نشرته مجلة "تايم" الأميركية.

وإليكم فيما يلي مجموعة من الأسئلة التي كانت هي الأصعب في مقابلات التوظيف، حيث تنوعت بين أسئلة خاصة بمجال الرياضيات وأخرى تميزت بالبساطة والغموض في آن واحد.

1. اشرح لطفل عمره 8 أعوام ما هو المودم/الراوتر وما هي آلية عمله، وتم طرح هذا السؤال على المرشح لوظيفة استشاري منزلي.

2. من هو صديقك المفضل؟

3. إذا كان لديك بيضتان، ما هو الحل الأمثل برأيك لمعرفة مستوى الطابق الذي يمكنك إلقاء البيضتين منه دون كسرهما، سؤال طرح على مرشح لوظيفة مهندس برمجيات.

4. صف لنا مشكلة مثيرة واجهتك وكيف تغلبت عليها (أحد الأسئلة التي واجهت مرشح لوظيفة مهندس برمجيات)

5. ومن الأسئلة التي طرحت على مرشح لوظيفة مدير التوريد الدولي "كم عدد الأطفال الذين يولدون يوميا؟".

6. لديك 100 قطعة نقدية موضوعة بشكل مسطح على مائدة، 10 قطع منهم الصورة لأعلى و90 منهم الكتابة لأعلى. بطريقة ما ودون لمسهم أو النظر إليهم، قم بفصل هذه القطع إلى قسمين يحتويان على نفس العدد من القطع ذات الصورة. (مقابلة مع مرشح لوظيفة مهندس برمجيات).

7. صف نفسك وما هي المثيرات التي تؤثر فيك؟ من الأسئلة التي طرحت على مرشح لوظيفة مهندس برمجيات.

8. إذا قبلنا بتوظيفك، ماهي الوظيفة التي تود العمل بها. أحد الأسئلة لمهندس برمجيات شاب.

9. من الأسئلة التي واجهت مهندس برمجيات، أمامك 3 صناديق أحدها فيه تفاح والثاني فيه برتقال والثالث فيه النوعين معاً، افتح صندوقا واحدا وأنت مغمض العينين.. اسحب فاكهة واحدة ومن خلال النظر إليها أخبرنا ماذا يوجد في كل صندوق (مهندس برمجيات QA).

10. كيف ستتصرف كاختصاصي في مواجهة عميلة غاضبة بشدة لانتظارها 20 دقيقة للحصول على المساعدة لشراء جهاز كمبيوتر.

11. اشرح لي كيف تعرف تكلفة هذا القلم (وظيفة مدير توريد).

12. استدعاك عميل وتفاجأت بأن جهاز الكمبيوتر الخاص به قديم جداً فماذا ستفعل؟ سؤال لمرشح لوظيفة استشاري منزلي للعناية بمنتجات آبل).

13. هل أنت ذكي؟ سؤال يطرح على مهندس الإنشاءات.

14. بماذا فشلت؟ وماذا تعلمت من تجاربك الفاشلة؟ (مدير البرمجيات)

15. هل خالفت يوماً قرارا لمديرك؟ وما الذي أوصلك لهذا الخلاف؟ أعط مثالا محددا مع شرح كيفية تصحيح هذا الخلاف والنتيجة النهائية، وما الذي يعنيه لك هذا الموقف حاليا؟ ( سؤال لمهندس برمجيات).

16. إذا قمت بوضع كوب من الماء على أسطوانة دوارة، وقمت برفع سرعة الدوران تدريجياً، ما الذي سيحدث أولاً: هل سيسقط الكأس، أم ينزلق بعيداً أم سيتطاير الماء؟ (سؤال لمهندس ميكانيكا).

17. أخبرني عن شيء قمت به في حياتك، وتفتخر به بشكل خاص (مرشح لوظيفة مدير هندسة البرمجيات).

18. لماذا يجب علينا توظيفك؟ (مهندس برمجيات شاب).

19. هل أنت شخص مبتكر؟ أخبرني عن شيء مبتكر تفكر فيه الآن؟ (مهندس برمجيات).

20. صف لنا تجربة متواضعة؟ (أخصائي بيع بالتجزئة).

21. ما هو الأهم بالنسبة لك: حل مشكلة المستهلك (العميل) أم ترك انطباع مميز عن تجربة شراء فريدة لديه؟ (استشاري منزلي).

22. لماذا غيرت شركة آبل اسمها من آبل المتحدة للكمبيوتر إلى Inc ( سؤال لمرشح لوظيفة اختصاصي).

23. باستخدام صوتك فقط أرني كيف ستظهر للعملاء أنك على استعداد لمساعدتهم؟ (استشاري منزلي).

24. ما الذي أتى بك إلى هنا اليوم؟ (مهندس برمجيات).

25. لديك تطبيق آي تيونز من النوع الذي يسحب الكثير من الصور إلى أسفل، ولكن مع مرور الوقت فإن الصور القديمة تبقى في الأسفل، ما هي الاستراتيجية التي من شأنها أن تستخدم لتغيير خاصية تراكم الصور في الأسفل مع مرور الوقت؟" (مهندس برمجيات).

26. إذا كان لديك جرة ممتلئة بعملات معدنية بعضها حقيقي والآخر ذو وجهين متطابقين، وبأخذ واحدة ورميها 3 مرات ومع ظهور مرتين الصورة ومرة الكتابة، كيف لك أن تعرف هل هذه العملة حقيقية أم مزيفة؟ (مدير تحليلي).

27. ما هو أفضل أيامك خلال الـ4 أعوام الماضية؟ وما هو أسوأها؟ ( مدير المشروعات الهندسية).

28. عند تصفحك لمتجر آبل كعميل، ما هي ملاحظاتك، وما هو انطباعك الأول عن المتجر؟ (اختصاصي).

29. لماذا تريد الانضمام إلى شركة آبل وما الذي ستفتقده في عملك القديم إذا تم تعيينك بالشركة؟ (مهندس برمجيات).

30. كيف تختبر تطبيقك المفضل؟ ( مهندس برمجيات QA)

31. ما الذي تنوي عمله خلال 5 أعوام من الآن؟ (مهندس برمجيات).

32. كيف يمكنك اختبار محمصة طعام؟ (مهندس برمجيات QA).