سوار Basslest ينقل الموسيقى إلى جسم من يرتديه

عند الاستماع إلى #الموسيقى، عادة ما يبحث عنه المستمع هو الانسجام مع أنغامها وأجوائها. ويحقق سوار Basslest الجديد من Lofelt هذه المعادلة للمستمع الباحث عن هذا النوع من الانسجام.

من خلال هذا السوار المربع ينتقل الـBass أو عمق الصوت من مرحلة الاستماع إلى الإحساس، فيصل إلى جسم من يلبس هذا السوار مباشرة.. ما يجعله "يشعر" بالموسيقى. وهذا الأمر يحبه خاصةً من يرتاد الحفلات الموسيقية الصاخبة.

هذا السوار في شكله الصامت لا يوحي بما يخفيه، حيث إن العالم الخارجي لا يمكنه مشاهدة أي شيء مختلف على المستمع الذي يرتدي هذا الأكسسوار. ويمكن استخدام هذا السوار للموسيقى كما عند مشاهدة الأفلام أو استخدام ألعاب الفيديو.

ويتكون سوار Basslest من قطعتين مرسلة ومستقبلة للاهتزازات، إحداهما هي السوار والأخرى هي قطعة الإرسال المتصلة بالجهاز الذي يبث الصوت، سواء كان هاتفاً أو كمبيوتراً محمولاً.

تعتمد طريقة عمل هذه التقنية الألمانية على التفاعل مع الذبذبات المنخفضة أو Losound بين 10 إلى 250 هيرتز، وهو ما يجعلها تتفاعل مع الترددات المتغيرة بمختلف أنواعها.

الأمر الذي يجعل هذه القطعة ثورة تقنية، هو قدرة المصممين على تصميم قلب الجهاز الناقل للذبذبات عبر لفائف نحاسية تتحرك من خلال المجال المغناطيسي بحسب الذبذبات الصادرة من الملف الصوتي، بالإضافة لجعل هذا الجهاز صغير الحجم يتسع داخل السوار.

كما وأنا البطارية داخل السوار تتسم بحجمها الصغير، وتعمل لست ساعات متواصلة ويتم شحنها في ساعة واحدة من خلال قاعدة مغناطيسية مخصصة لها.

يذكر أن سعر هذا السوار يبدأ من 240 يورو على منصة "كيك ستارتر".