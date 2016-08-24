"انستاغرام" يدخل قائمة تطبيقات المليار

حقق تطبيق مشاركة الصور" انستاغرام Instagram " رقماً جديداً من خلال وصوله إلى 1 مليار تحميل للتطبيق عبر متجر غوغل بلاي Google Play، بحيث يعتبر "انستاغرام" التطبيق التاسع عشر الذي يدخل قائمة تطبيقات المليار.

ويمتلك تطبيق مشاركة الصور قاعدة مستخدمين تبلغ 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، مما قد يلمح إلى إمكانية تحقيقه لهذا الرقم عبر تكرار عملية التثبيت.

وانضم التطبيق عبر تحقيقه لرقم مليار عملية تحميل إلى تطبيقات مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"ماسنجر فيسبوك"، بحيث يعتبر "انستاغرام" التطبيق الرابع المملوك لشبكة "فيسبوك" المتواجد ضمن قائمة تطبيقات المليار.

ووصل عدد مستخدمي أجهزة "أندرويد" وفقاً للإحصائيات المنشورة في شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 1.4 مليار مستخدم، وتشير أرقام متجر غوغل بلاي إلى اقبال المستخدمين على تطبيق "انستاغرام" بشكل كبير.

وعملت خدمة "انستاغرام" هذا العام على إعادة تصميم شعارها ليقترب أكثر من قوس القرح، وتم إعادة تجديد الواجهة لإعطاء محتويات المستخدمين مزيداً من الأهمية.

كما قدمت الخدمة مؤخراً ميزة "قصص انستاجرام Instagram Stories " المشابهة للميزة الموجودة في تطبيق "سناب شات"، والتي تسمح للمستخدمين نشر سلسلة من لقطات الصور ومقاطع الفيديو ضمن مقطع واحد ومشاركته مع الأصدقاء، ويمكن للمستخدمين الكتابة أو الرسم على الصور المنشورة، والتي تختفي بعد مرور 24 ساعة على نشرها.

واستطاع التطبيق الحصول على 100 مليون مستخدم خلال أقل من سنة، حيث يمتلك حالياً 500 مليون مستخدم، بينما كان عدد المستخدمين يشير إلى 400 مليون خلال شهر سبتمبر الماضي.