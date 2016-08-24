Moji Maker لإنشاء الوجوه التعبيرية على أجهزة "آيفون"

يُقدم تطبيق Moji Maker تجربة ممتعة وسهلة لإنشاء الوجوه التعبيرية وتخصيصها مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن مشاعرهم والرد على بعض المواقف بطريقة أكثر فاعلية وذلك بدلاً من الاعتماد على الوجوه التعبيرية التقليدية المتوفرة في تطبيقات التواصل الفوري.

ويوفر التطبيق مكتبة ضخمة من الوجوه التعبيرية القابلة للتخصيص بحسب رغبة المستخدم وفي مختلف المجالات مثل الوجوه الصفراء والوجوه الغريبة ووجوه الحيوانات والملحقات وغيرها، مع إمكانية إنشاء الوجوه التعبيرية من البداية.

ويدعم التطبيق إمكانية إرسال الوجوه التعبيرية إلى مختلف تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتساب" و"مسنجر" و"تيليغرام"، مع إمكانية إضافتها بحجم وجه تعبيري أو على هيئة ملصقات كبيرة الحجم.