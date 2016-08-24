Warmlight لتحرير الصور على أجهزة "آيفون"

يُعتبر تطبيق Warmlight كأحد أفضل تطبيقات تحرير الصور على أجهزة "آيفون"، حيث يتيح التطبيق إمكانية التقاط الصور بطريقة احترافية مع خيارات متقدمة لتحرير الصور ومعالجتها بكل سهولة.

يوفر التطبيق مجموعة من الفلاتر الحية والمميزة التي يُمكن استخدامها لتحسين الصور ومعاينتها في الوقت الحقيقي، مع دعمه لإمكانية ضبط التركيز والتعريض بطريقة يدوية.

كما يتيح التطبيق إمكانية إضافة الإطارات إلى الصور وضبط السطوع والتباين والظلال، بالإضافة إلى توفيره لمؤقت زمني من 3 إلى 10 ثواني بحيث يُمكن للمستخدم الظهور في أي صورة يلتقطها.

ويدعم التطبيق إمكانية حفظ الصور أو مشاركتها مباشرة على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل الفوري من بينها "واتساب" و"فيسبوك".