يوتيوب يخطط لإضافة صور واستطلاعات وتدوينات

يخطط موقع مشاركة ملفات #الفيديو، #يوتيوب، لجلب الصور والتدوينات النصية واستطلاعات الرأي للخدمة، وذلك بهدف الحفاظ على مستخدميه وتشجيعهم على البقاء وعدم التحويل إلى المنصات المنافسة، من خلال تقديم خدمات إضافية.

ويعمل يوتيوب، وسط المنافسة القوية من #فيسبوك وسناب شات و #تويتر، على تطوير ميزة تسمى داخلياً باسم "وراء الكواليس" Backstage، والتي تهدف إلى تمكين المستخدمين من تبادل الصور والتدوينات النصية والارتباطات التشعبية واستطلاعات الرأي والفيديوهات مع المشتركين.

ويتوقع ان تقوم المنصة بإطلاق ميزة "وراء الكواليس" Backstage في خريف هذا العام أو في نهاية هذا العام، ويفترض ان تعمل الميزة على تطبيق الخدمة المحمول وعلى نسخة الويب، وتتوجه في البداية لعدد محدد من مستخدمي يوتيوب، ومع ميزات محدودة.

وتعتبر الميزة مشابهة إلى حد ما للجدول الزمني لشبكة فيسبوك أو الملف الشخصي على تويتر، وتعمل الميزة جنباً إلى جنب مع الصفحة الرئيسية وتبويبات مقاطع الفيديو ضمن قنوات يوتيوب الفردية.

وستظهر المشاركات المنشورة عبر Backstage في ترتيب زمني عكسي، وستظهر أيضاً في خلاصات المشتركين والتنبيهات، مما يجعلها ظاهرة بشكل كبير للمتابعين.

ويتوقع ان تدخل الميزة أنواع جديدة تماماً من المحتوى إلى يوتيوب، بما في ذلك تدوينات نصية مشابهة لتدوينات فيسبوك أو تغريدات تويتر واستطلاعات رأي حول المواضيع، بالإضافة إلى إمكانية تبادل ملفات الفيديو.

ويأمل يوتيوب ان تشجع هذه الميزة طرح أنواع جديدة من المحادثات، والسماح للمشتركين بالرد على المشاركات بعدة طرق مثل الصور والفيديو وغيرها من أنواع الرودود والتعليقات، وتطلق الشركة على هذه النوعية من الردود داخلياً اسم "الردود الغنية".

