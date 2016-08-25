"تويتر" تطلق زرا يتيح إرسال رسائل خاصة من أي موقع

أطلقت شركة " تويتر" زرا جديدا للمواقع التي تتيح لزوارها التواصل مع مشرفي الموقع ومراسلة فريق الدعم الفني من خلال رسائل "تويتر" الخاصة، وتأتي ميزة التواصل الجديدة لزيادة توسيع انتشار الشبكة الاجتماعية خارج تطبيقات الخدمة الخاصة بها.

وتواصل منصة التواصل الاجتماعي عملها على استراتيجيتها الخاصة حول المحادثات المباشرة، حيث يعتبر الزر الجديد خطوة أخرى في الاتجاه الرامي إلى توضيح لماذا يجب ان يرتبط التغريد ويكون ذو صلة بالقضايا اليومية للحياة.

ولا تعتبر "تويتر" أول من فكر بهذا الموضوع، حيث قامت خدمات اخرى موجودة حالياً مثل Zendesk وIntercom وفيسبوك بالخوض في مثل هذا المضمار وإدراج أزرار تتيح التواصل مع الشركات وقطاع الأعمال بشكل مباشر.

وتحتاج المواقع والشركات التي ترغب في استعمال الزر الجديد إلى تعديل إعدادات حساب "تويتر" الخاص بهم، وذلك لتفعيل إمكانية تلقي الرسائل الخاصة من أي شخص، ومن ثم يمكنهم إضافة الزر إلى الموقع ليتم استعماله.

ويسهل الزر الجديد من إمكانية التواصل مع خدمة العملاء لدى الشركات وخاصة عند الرغبة في شراء شيء ما أو وجود أسئلة أو استفسارات محددة، بحيث تعتبر هذه الطريقة أسهل من استخدام البريد الإلكتروني او الاتصال برقم الدعم الفني للشركة.

وكانت الرسائل الخاصة سابقاً لا تعتبر مفيدة، وذلك بسبب تقييدها ومحدوديتها بـ 140 محرف، ولكن "تويتر" عدلت الأمر وسمحت الآن بكتابة رسائل تصل إلى 10 آلاف محرف، بحيث يمكن حالياً للعملاء استخدام الرسائل لتقديم شكوى أو الحصول على توضيح بدون الحاجة إلى كتابة عدة رسائل وارسالها على دفعات.